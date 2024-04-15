المندوب الروسي بالأمم المتحدة: لا علم لنا بأي وثيقة صادرة عن مجلس الأمن بشأن إيران

صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عقب اجتماع لمجلس الأمن بشأن الضربة الإيرانية على إسرائيل، بأنه ليس لديه علم بأي وثيقة سيعدها المجلس بشأن هجوم إيران.



نيبينزيا حول اجتماع مجلس الأمن بشأن الرد الإيراني: عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا

وقال للصحافيين ردا على سؤال عقب اجتماع يوم الأحد حول إصدار وثيقة من مجلس الأمن بشأن الهجوم الإيراني على أهداف عسكرية إسرائيلية: "في الوقت الحالي، ليس لدي علم بشيء كهذا".

وقالت مندوبة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة فانيسا فرايزر للصحافيين إن دولة واحدة فقط حتى الآن أعربت عن رغبتها في إعداد وثيقة تتعلق بهجوم إيران على إسرائيل.

بدوره، قال نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى المنظمة العالمية روبرت وود، إن واشنطن ستدرس مع شركائها الخطوات التي يمكن اتخاذها في ضوء الهجوم الإيراني.

وخلال الاجتماع، أكد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو حذرت حين تم قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، من عدم إدانة الدول الأعضاء للهجوم الإسرائيلي.

وقال: "ما نشهده اليوم بمجلس الأمن عرض للنفاق والمعايير المزدوجة ويكاد يكون مخجلا"، مؤكدا أنه "لو كانت بعثة دبلوماسية غربية هي التي هوجمت لكان الموقف مختلفا"، مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني لم يأت من فراغ.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عاجلة يوم الأحد بطلب من إسرائيل، بشأن الضربة الانتقامية التي وجهتها إيران إلى الأراضي الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، سبق أن ذكرت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة أنه لو كان مجلس الأمن قد أدان الضربة الإسرائيلية على القنصلية في دمشق وقدم المسؤولين عنها إلى العدالة "لكان من الممكن تجنب حاجة إيران لمعاقبة الجانب الإسرائيلي".

وقد شنت إيران مساء أمس السبت، هجوما مباشرا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.