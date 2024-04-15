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اضطر جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك لخسارة تبديل مبكر خلال مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري، اليوم الإثنين.

وقرر جوميز لإشراك الأوغندي ترافيس موتيابا مكان أحمد سيد زيزو الذي غادر الملعب متأثرا بإصابة في كاحل القدم اليمنى.

أصيب زيزو بعد مرور خمس دقائق عندما أضاع فرصة انفراد بالمرمى مستغلا خطأ مشترك بين مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي وزميله رامي ربيعة.

وتباطأ زيزو في تسديد الكرة لتصطدم قدمه بقدم رامي ربيعة، ويسقط على الأرض، وحاول أكثر من مرة التحامل على آلامه، ولكن دون جدوى ليغادر الملعب.

وكان زيزو أصيب في كاحل القدم اليمنى أيضا خلال القمة الماضية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم 8 مارس الماضي في الرياض، بعد تدخل مشترك مع كريم نيدفيد لاعب الأهلي.