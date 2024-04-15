لجنة إسكان مشروع جامعة القاهرة في 6 أكتوبر: انتهاء كل الأعمال 30 سبتمبر المقبل

أصدرت لجنة إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة بيانا توضيحيا حول أعمال مشروع مدينة 6 أكتوبر، بشأن التفاصيل الجديدة لما وصفته أكبر مشروع سكني في تاريخ جامعة القاهرة والجامعات يقام على مساحة حوالى ١٧٥ فدان طبقاً للمخطط العام المعتمد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتكون المشروع من عدد ٥ مجاورات تشمل المجاورة A عدد ٧ بلوك و عدد ٩٥ عمارة، والمجاورة B بها عدد ٧ بلوك و عدد ٨٥ عمارة، والمجاورة C بها عدد ٩ بلوك وعدد ١١١ عمارة، والمجاورة D بها عدد ٦ بلوك وعدد ٧٤ عمارة، المجاورة E بها عدد ٦ بلوك و عدد ٦٠ عمارة، بإجمالي عدد ٤٢٥ عمارة وعدد وحدات سكنية حوالي خمسة الاف وحدة سكنية.

ويحتوي المشروع الكبير على العديد من المراكز الخدمية المتكاملة من مولات – خدمات – مدارس – مساجد – مستشفى- ملاعب- حضانات"، يقوم على تنفيذ المدينة السكانية شركة وادي النيل والتي تقوم بعدد من المشروعات القومية الكبرى، بالإضافة الى مجموعة من أكبر الجهات العاملة في مصر وخارجها نظرا لضخامة المشروع.

وقال الدكتور مجدي عمر المتحدث الإعلامي وأمين لجنة الإسكان، إن مدينة الإسكان بأكتوبر، إنه وعلى الرغم من سنوات جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاقات في العالم كله، فقد استمر العمل، لكن لا شك أن نسبة الإنجاز تأثرت بحالة الاغلاق التي تسببت فيها جائحة كورونا مثل كل المشروعات في جميع أنحاء العالم خاصة مع توقف ثم تباطؤ سلاسل الإمداد العالمية، وتأثر حركة الاستيراد للعديد من المكونات وارتفاع الاسعار العالمية، وقد نجحت لجنة الإسكان برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة ومحافظ الجيزة الأسبق ومعه مجموعة من أبرز القيادات في الحفاظ على التوازن المالي والفني والإداري للمشروع واستمراره، على الرغم من توقف مشروعات تكافلية أخرى تماما في أماكن أخرى.

وأكد عمر، أن ذلك يعد إنجازا كبيرا للجنة الإسكان مقارنة بالمشروعات الاخرى النظيرة، مع التأكيد على دور لجنة الإسكان المتميز في الاستفادة من عناصر تمويل تكميلية شملت طرح وحدات غير مخصصة للأعضاء وحصة عائد تسويق وحدات خدمية، ورغم ارتفاع أسعار مواد البناء واسعار العمالة والتوريد بنسبة كبيرة فإنه لم ينعكس ذلك على زيادة مناظرة لمساهمات الاعضاء المالية المطلوبة لسداد حصة كل عضو في تكلفة المشروع.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، إلى أن جهاز مدينة 6 أكتوبر قان بعد معاينة الموقف التنفيذي على الطبيعة بتقييم نسبة الأعمال المنفذة رسميا بالمشروع بحوالي 96.5 % نسبة إنجاز المشروع، وتواصل الأن شركة وادي النيل الانتهاء من باقي الاعمال بعد تسلمها من لجنة الإسكان اخر دفعة 172 مليون جنيه.

ووعدت بالانتهاء من كافة الاعمال في 30 سبتمبر من العام الجاري 2024 وفق جدول زمني محدد ومعتمد من شركة وادي النيل حيث اخذ في الاعتبار شهر رمضان واجازات الاعياد.

وأضاف أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن 98 % في الأعمال الاعتيادية والتي تشمل أعمال إنشاء العمارات من حيث الخرسانات والمبانى والبياض الخارجي وتشطيب الواجهات وتشطيب المداخل والسلالم الرخام، وتم تركيب معظم الأعمال الصحية الداخلية التي تشمل أعمال الصرف الصحى وشبكة المياه الداخلية للعمارات وأعمال الخزانات العلوية للعمارات وتركيب عدادات مياه لكل مدخل مياه للعمارة والتي تم التعاقد على تركيبها مع شركة المياه.

واستطرد: تشمل الأعمال الكهربائية الداخلية أعمال صواعد الكهرباء للوحدات السكنية وكذلك لوحات الكهربائية الداخلية لكل عمارة وإنارة السلالم والبدرومات وكابلات كهرباء المصعد،و تم تركيب عدد 89 عماره حتي تاريخه، وتواصل شركة وادي النيل العمل لإنجاز الباقي، أما أعمال الكهرباء الخارجية، فتشمل هذه الأعمال جزءين : أعمال كابلات الضغط المتوسط والمنخفض وغرف المحولات، ونسبة الإنجاز لهذه الأعمال 100% وقامت شركة الكهرباء بالمعاينة والموافقة على أعمال المحولات، كما تم تركيب 633 عمود إنارة وسبعة لوحات إنارة شوارع وتم تركيب وتوصيل لوحة إنارة شوارع بعدد 95 عمود بالمجاورة D وجاري الاستكمال طبقاً لتقدم أعمال اللاند سكيب ونسبة الإنجاز لهذه الاعمال 90%.

وأوضح أن وزارة الاسكان أكدت أن وزارة الكهرباء لم تنتهي بعد من إنشاء محطة كهرباء التوسعات الشمالية وسوف تنتهي منها اخر هذا العام، وأن دخول كامل القدرة الكهربائية للمشروع 14,148 ميجا فولت متوقفة علي ذلك، وليس للجنة الإسكان أو الجهاز الاداري للمشروع أي ارادة في هذا الشأن، وطبقا لما افاد به المختصون، جاري التواصل وتطبيق جميع اشتراطات اعمال المطابقة الفنية لقيام شركة الكهرباء بضخ جزء من القدرة الكهربائية قدرها 1,3 ميجا فولت والتي سيمكن من خلالها توصيل الكهرباء لعدد 50 عمارة وسيتم الفتح تباعاً بعد ذلك، ومن المعلوم أن لجنة الإسكان قد سددت جميع الرسوم المقررة لشركات تغذية المشروع بالكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.

وتابع: فيما يتعلق بالأعمال الصحية الخارجية شبكة الصرف الصحى الخارجية التي تنفذها شركة وادي النيل وتشمل أعمال غرف ومطابق الصرف الصحى للموقع العام لجميع العمارات، فإن نسبة الإنجاز لهذه الأعمال 99%، ولكن عمل خط الصرف الصحي متوقف علي انتهاء جهاز مدينة 6 أكتوبر من تنفيذ محطة الصرف الخاصة بالمنطقة وتنفيذ وصلة الصرف الصحى الرئيسية تحت القطار السريع وخط سوميد للبترول، وقامت لجنة الإسكان بعمل خط صرف صحي بديل مؤقت يشمل خط طرد وطلمبات غاطسة للصرف الصحى مما يتيح لجميع العمارات استخدام شبكة الصرف الصحى.

وذكر أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 99% في أعمال شبكة المياة الرئيسية للموقع العام وتشمل أعمال شبكة المياة الرئيسية والفرعية للموقع العام والعمارات وقد تم توصيل الشبكة على مصدر عمومى للمياة وجاري التوصيل على خزان أرضي للمياة لوجود مصدر مياه احتياطي، كما تصل نسبة الإنجاز الى 99% في أعمال شبكة المياه للري للموقع العام وتشمل أعمال شبكة مواسير لخدمة المناطق الخضراء بالمشروع وجاري توصيل الشبكة على خزان أرضي لمياه الري.

وقال: تصل نسبة الإنجاز إلى 90 % في أعمال المصاعد وتشمل توريد وتركيب عدد 425 مصعد بعدد مصعد لكل عمارة، وتم الانتهاء من توريد وتركيب كافة دلائل الحركة والأبواب والماكينات والشاسيهات لجميع العمارات، أما بالنسبة للكبائن فتم الإنتهاء من توريد وتركيب عدد 300 كابينة في عمارات مجاورة A,B,D وجاري العمل في مجاورة C ,E.

وفيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والطرق الداخلية والخارجية وأماكن إنتظار السيارات والأرصفة، إلخ فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الأسوار والبوابات بكامل المشروع، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطرق والأرصفة وأماكن إنتظار السيارات حول مجاورات A,B,D وكذلك نصف أعمال مجاورة C .

وجاري العمل للانتهاء من النصف الاخر لمجاورة C وأعمال مجاورة E.

أما أعمال شبكة الغاز الطبيعى التي تنفذها شركة الغاز الطبيعى، فقد تم تنفيذ جميع أعمال الشبكة لجميع المجاورات A,B,C,D وسيتم العمل بالتوصيل الي مجاورة E بعد انتهاء أعمال اللاند سكيب، كما تم تنفيذ أعمال شبكة الاتصالات لجميع المجاورات A,B,C,D وسيتم الانتهاء من المجاورة E بعد انتهاء تنفيذ أعمال الطرق.

وأكدت لجنة الاسكان برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن أنه جاري التنسيق والمتابعة اليومية من لجنة الاسكان والجهاز الإداري للمشروع مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات المختصة بتوصيل مرافق دائمة للمشروع وهي على سبيل المثال وليس الحصر جهاز مدينة 6 أكتوبر، مرفق مياه مدينة 6 أكتوبر، مرفق شركة الكهرباء بمدينة 6 أكتوبر، شركة كهرباء جنوب القاهرة، الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر.

كما أكدت لجنة الاسكان أنه طبقا لما وعدت به شركة وادي النيل رسميا فان الانتهاء من كافة الأعمال سوف يكون في 30 سبتمبر من العام الجاري 2024 وفق جدول زمني محدد ومعتمد رسميا من شركة وادي النيل، وفي هذا التاريخ ينتهي هذا الإنجاز الضخم الذي يشمل مدينة إسكانية كاملة ومتكاملة تحتوي على 450 عمارة وخمسة آلاف شقة وجميع المراكز الخدمية المتكاملة.