كيروش: فخور بمنتخب عمان رغم الخسارة أمام الإمارات

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "المنتخب العماني قدم مستوى مذهلا في الشوط الأول من خلال الصلابة الدفاعية والتحولات السريعة التي أسفرت عن هدف التقدم".

وأوضح المدرب أن لاعبي المنتخب العماني قاتلوا على أرضية الملعب بغية تغيير النتيجة عقب التأخر، لكن اهدر الفريق العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تساهم في الخروج بنتيجة التعادل على الأقل.

وأضاف كيروش أن نتيجة الخسارة لم تكن عادلة على ضوء ما قدمه المنتخب العماني في مجمل اللقاء، لافتا إلى أن فريقه عانى من التعب والإرهاق في الشوط الثاني بسبب خوض مباراة بعد 72 ساعة من المواجهة الأولى أمام المنتخب القطري.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن كيروش قوله "ينبغي تقديم التهنئة للمنتخب الإماراتي الذي أثبت أن لديه عناصر مميزة تملك الخبرة، بعد ما تماسكوا وعادوا في الشوط الثاني ليقلبوا النتيجة".

وشدد المدرب البرتغالي على أن الجمهور العماني سيكون فخورا باللاعبين قياسا بما قدمه الفريق في مباراتي المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية، لافتا إلى أنه يتمنى أن تكون النتيجة في مباراة قطر والإمارات في مصلحة المنتخب العماني حتى يحقق المركز الثاني ويخوض الملحق الآسيوي الأخير.

ولفت مدرب المنتخب العماني إلى أن فريقه ارتكب بعض الأخطاء التي ساهمت في الخسارة، ورغم أنه أجرى بعض التغييرات التي كان من الممكن أن تساهم في الخروج بنتيجة أفضل لكن هذا الشيء لم يحدث.