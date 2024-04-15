تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن سوهاج من ضبط المتهمين بقتل طالب بطلق ناري لخلاف على أولوية المرور بسوهاج.

تلقى مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفي ومصابين.

بالفحص بإشراف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية امن سوهاج، تبين حدوث مشاجرة بين "طرف أول" طالب مصاب بعيار نارى وتوفى عقب وصوله ونجلى عمومته "جزارين" مصابان بجروح متفرقة بالجسم، و"طرف ثان" شخصين أحدهما مصاب بجروح متفرقة بالجسم لخلاف على أولوية المرور، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وأطلق أحد أفراد الطرف الثانى عيار نارى من (فرد محلى) كان بحوزته تجاه المتوفى فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

تم ضبط طرفى المشاجرة وضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.