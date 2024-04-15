قررت نيابة شرق القاهرة، حبس طالب "أجنبي" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي بالضرب على عاطل حتى الموت بمنطقة المرج بالقاهرة بسبب الخلاف على هاتف محمول.



فيما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بدفنها كما أمرت باستعجال التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم عرض هاتف محمول على إحدى المنصات الإلكترونية وتصادم رغبة المجني عليه في شراء الهاتف وتواصل معه وبوصوله لمكان اللقاء طلب المجني عليه فحص الهاتف بإحدى محال الاتصال.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه عقب تأكده من الهاتف طلب من المتهم اصطحابه لمنحه المبلغ المالي المتفق عليه إلا أنه قبل وصوله لمنطقة نائية بالمرج خطف الهاتف وفر هاربا.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لاحق المجني عليه وانهال عليه بالضرب حتى خرت قواه وتوفي متأثرا بإصابات أحدثها بجسده وتركه وفر هاربا إلى أن تمكنت القوات الأمنية من القبض عليه.

كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا بالعثور على جثة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة تبين أنه طالب يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مصاب بجروح متفرقة، تم ضبطه.