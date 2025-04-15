حريق هائل يلتهم 3 منازل في طنطا بسبب ماس كهربائي

شهدت منطقة سكة المحلة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء اليوم، اندلاع حريق هائل في ثلاثة منازل، نتيجة احتراق برج حمام خشبي بسبب ماس كهربائي مفاجئ. وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة في سماء المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانِ طنطا، يفيد باندلاع حريق كبير في ثلاثة منازل، إثر اشتعال النيران في برج حمام خشبي بمنطقة سكة المحلة، بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة النظامية والسرية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، ودفعت الأجهزة الأمنية بخمس سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية، في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماده.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.