مقتل 7 في غارات أمريكية على صنعاء والحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيّرة

قالت جماعة الحوثي، يوم الاثنين، إن ضربات جوية أمريكية مشتبه بها حول العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة 29 آخرين، في وقت أعلنت فيه الجماعة أيضا إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز "إم كيو – 9 ريبر".

ومنذ بدء حملة الضربات الجوية الأمريكية المكثفة ضد الحوثيين قبل نحو شهر، ردا على هجماتهم ضد الشحن البحري في مياه الشرق الأوسط والمتصلة بالحرب بين إسرائيل وحماس، قُتل أكثر من 120 شخصا، وفقا لأرقام الضحايا التي نشرتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين يوم الاثنين.

وبثت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين مشاهد لرجال الإطفاء وهم يرشّون الماء على حريق هائل، وقالت إنه ناجم عن الغارات. كما أظهرت اللقطات أنقاضا متناثرة في أحد الشوارع، بينما كان المسعفون ينقلون أحد الضحايا من موقع قالت الجماعة إنه مصنع سيراميك في حي بني مطر بصنعاء. ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من الموقع المستهدف.

ولم تعلّق القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة على الضربات، وهو ما يتماشى مع نهجها منذ أن حصلت على تفويض من البيت الأبيض بتنفيذ ضربات بشكل مستقل منذ بدء الحملة في 15 مارس. كما لم توفر القوات الأمريكية أي معلومات عن الأهداف التي تم قصفها، رغم إعلان البيت الأبيض أن أكثر من 200 ضربة قد نُفذت حتى الآن.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، استهدفت غارات جوية مكثفة أيضا مناطق في محافظات الحديدة والجوف ومأرب، بحسب الحوثيين، دون تقديم معلومات عن سقوط ضحايا.