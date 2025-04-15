رومينيجه يرشح مولر لقيادة ريمونتادا بايرن أمام إنتر

يرى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ، أن توماس مولر قادر على إحداث الفارق للفريق البافاري، خلال لقائه مع مضيفه إنتر ميلان، غدًا الأربعاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتعين على بايرن الفوز بفارق هدفين على إنتر على ملعب جوتسيبي مياتزا بمدينة ميلانو، من أجل مواصلة مسيرته بدوري الأبطال والتأهل للمربع الذهبي في البطولة القارية، عقب خسارته المباغتة (1-2) في مباراة الذهاب على ملعبه، الأسبوع الماضي.

وكشف رومينيجه لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "توماس يمكن أن يكون عونًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أن النجم المخضرم ربما يكون قادرا على "إحداث معجزة صغيرة" في ميلانو.

من جانبه، أكد لوثار ماتيوس، قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الأسبق، أن توماس مولر يجب أن يكون متواجدًا في التشكيلة الأساسية للفريق البافاري.

وكتب ماتيوس في عموده بالموقع الألكتروني الرسمي لمحطة "سكاي" التليفزيونية: "يجب أن يلعب مولر. أي شيء آخر يبدو مستحيلا من وجهة نظري".

وأضاف ماتيوس "إذا لم يقرر فينسنت كومباني إشراك مولر وساءت الأمور، فسوف يشعر المدرب، الذي قدم أداء رائعا خلال الأشهر الماضية، بالضغط".

وشدد ماتيوس "الأمر مهم للغاية" بالنسبة لبايرن ميونخ، و"لهذا السبب، أرى أن توماس مولر يستحق مكانًا في التشكيلة الأساسية ضد إنتر".

ولم يبدأ مولر في مباراة الفريقين التي أقيمت بملعب أليانز أرينا، معقل بايرن، لكنه دخل بديلا وسجل هدف الفريق الوحيد، قبل أن يتواجد أساسيًا في مباراة فريقه ضد ضيفه وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، التي انتهت بالتعادل (2-2) بالدوري الألماني (بوندسليجا)، يوم السبت الماضي.

وأقيمت المباراتان بعد الإعلان عن عدم تجديد عقد مولر مع بايرن، الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، ورحيله عن الفريق بعد 25 عاما قضاها في صفوفه، خاض خلالها 745 مباراة وحصد 33 لقبًا.

ويعتبر مولر، 35 عامًا، الذي لم يشترك مع بايرن سوى بشكل متقطع في الأشهر الماضية، هو أحد الخيارات المتاحة لقيادة خط هجوم الفريق عوضا عن جمال موسيالا المصاب، لكن اقتراب نهاية مسيرته مع النادي يزيد من حساسية الأمر.

ويسعى بايرن للصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، الذي سيقام على ملعبه في 31 مايو/أيار المقبل.