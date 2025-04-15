ملك الأردن يبحث مع سيناتور أمريكية جهود وقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

بحث عاهل الأردن عبد الله الثاني، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست، الثلاثاء، جهود وقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم من واشنطن بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالعاصمة عمان، في إطار زيارة غير معلنة المدة تجريها إرنست إلى الأردن، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

ووفق البيان، تناول اللقاء "الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وآليات تعزيزها وتوسيع فرص التعاون"، وذلك بحضور ولي العهد الحسين بن عبد الله.

كما تطرق اللقاء إلى "التطورات بالمنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة واستعادة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا ولبنان".

وبدعم أمريكي مطلق تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.