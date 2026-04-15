أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الأولوية الراهنة في الشرق الأوسط تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى التصعيد، مشددة على ضرورة تعزيز التهدئة والدفع نحو حلول سياسية للأزمة.

وأوضحت بكين أن الحرب لم يكن ينبغي أن تندلع من الأساس، مشيرة إلى أنها ألحقت أعباء جسيمة بالمجتمع الدولي، خاصة بالدول النامية التي تحملت كلفة كبيرة جراء تداعياتها، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

ودعت الصين جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، ومواصلة المسار الدبلوماسي، واتخاذ خطوات عملية لخفض التوتر، بما يضمن استقرار الأوضاع وعدم انزلاقها نحو مزيد من التصعيد.

وفي سياق متصل، حذرت بكين من تفاقم الأوضاع في المنطقة، ووصفت الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية بأنه "تصرف خطير وغير مسئول"، معتبرة أن زيادة الوجود العسكري الأمريكي ستؤدي إلى تصعيد التوترات.

وأشارت إلى أن الوضع الإقليمي يمر بمرحلة حساسة، في ظل تعثر المحادثات الأخيرة بين واشنطن وطهران، والتي عُقدت في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق شامل.

وكان الجانب الأمريكي قد أكد، على لسان نائب الرئيس، جي دي فانس، أن الكرة باتت في ملعب إيران، مع التشديد على عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي.

في المقابل، أعلنت طهران تحقيق تقدم في بعض الملفات، مع استمرار الخلاف حول قضايا رئيسية وصفتها بأنها نتيجة "مطالب أمريكية مبالغ بها".

وكشفت مصادر عن تباين في المواقف، حيث طالبت واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، بينما عرضت إيران تعليقا لمدة خمس سنوات فقط.

كما اشترطت الولايات المتحدة فتح مضيق هرمز فورا، في حين ربطت طهران ذلك بالتوصل إلى وقف نهائي للحرب.