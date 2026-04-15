وزير الدفاع الألماني يدعو إلى عدم وقف المساعدات لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، إنه يجب ألا يتم تقليص الدعم لقتال أوكرانيا ضد القوات الروسية، على الرغم من الاهتمام العالمي بالشرق الأوسط.

وفي كلمة بعد اجتماع في برلين لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا - وهو تحالف من العشرات من بين 50 دولة ينسق الدعم العسكري لكييف- شدد بيستوريوس، على استمرار الحاجة إلى المساعدة.

وقال بيستوريوس: "هناك شيء واحد مؤكد وواضح وهو أن روسيا تستفيد من التطورات الحالية في الشرق الأوسط، نظرا لأن ارتفاع أسعار النفط يصب الأموال في خزائن بوتين الحربية، على الأقل في الوقت الحالي".

ومن جانبه، سلط وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الضوء على الدور المتزايد للطائرات المسيرة في ساحة المعركة، قائلا إن الطائرات المسيرة مثلت 96% من الخسائر الروسية في مارس، والتي قال إنها وصلت إلى رقم قياسي بلغ 35 ألف جندي الشهر الماضي.

وأعلن أن حكومته ستعمل على تزويد أوكرانيا بـ 120 ألف طائرة مسيرة من مختلف الأنواع قبل نهاية العام الجاري.

كما أشاد صراحة بعرض كييف دعم دول الخليج في الدفاع ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

وحضر اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مع انضمام مشاركين آخرين عبر رابط فيديو.