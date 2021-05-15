تظاهر الآلاف في لندن احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

تظاهر الآلاف في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، احتجاجا على القصف الجوي الإسرائيلي لقطاع غزة.

ونظم المظاهرة في حديقة هايد بارك بقلب لندن منظمات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين، مثل "أصدقاء الأقصى" و"حملة التضامن مع فلسطين" و"أوقفوا تحالف الحرب" و"الرابطة الإسلامية لبريطانيا".

ورفع العديد من المشاركين أعلاما فلسطينية ولافتات عليها "حرروا فلسطين".

وطالب متحدث باسم المتظاهرين الحكومة البريطانية بالوقف الفوري لدعمها العسكري والدبلوماسي والمالي لإسرائيل.

ومن المتوقع أن يكون الرئيس السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، ضمن من سيتحدثون إلى المظاهرة.

وكانت كتلة حزب العمال البريطاني المعارض علقت عضوية كوربين، 71 عاما، بعد أنّ وجدت هيئة رقابية حكومية أنّ الحزب ارتكب خرقا "لا يمكن تبريره" لقواعد المساواة لشكاوى متعلقة بمعاداة السامية خلال رئاسة كوربين للحزب (2015-2020).

وكان كوربين اُتُّهِم في الماضي بأن له توجهات معادية للسامية بسبب ما تصوره متهموه من أنه يدعم المتصور الفلسطينيين بشكل أحادي الجانب، لكنه نفى هذه الاتهامات بشكل دائم.