إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو تل أبيب وعسقلان وأسدود وعددا من المدن في وسط إسرائيل

أطلق المقاومة في قطاع غزة صواريخًا نحو تل أبيب وعسقلان وأسدود وعددًا من المدن في وسط إسرائيل، إضافة إلى صواريخ أخرى على عدد من مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة مطار اللد، وذلك حسبما أفادت به فضالئية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم السادس على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 145 شهيدا، بينهم 41 طفلا، و23 سيدة، و1100 مصاب، من بينهم 313 طفلًا، و206 سيدة، إضافة إلى 38 إصابة شديدة الخطورة.