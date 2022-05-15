هجوم انتحاري في باكستان يودي بحياة 3 جنود و3 أطفال

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لقي 3 جنود و3 أطفال مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف مركبة عسكرية شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، حسبما ذكر الجيش الباكستاني، اليوم الأحد.

وفجر المهاجم سترته الناسفة عندما مرت مركبة تابعة للجيش الباكستاني عبر سوق في ميران شاه، شمال وزيرستان البعيدة 25 كيلومتراً فقط عن الحدود الأفغانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن الجيش الباكستاني مصرع 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاماً و3 جنود في هذا "الهجوم الانتحاري".

وصرح مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم كشف هويته، بأن "الانتحاري وصل مشياً على الأقدام وفجر نفسه عندما مرت سيارة تابعة لقوات الأمن".