رئيس الشيشان يكشف عن تفاصيل تحرير مصنع زاريا في لوجانسك

كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، النقاب عن تفاصيل تحرير مصنع "زاريا" في روبيجنايا الواقعة في لوجانسك من قبضة المتطرفين الأوكرانيين.

وقال قديروف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، إن: "الكثير من الناس قالوا إن مصنع /زاريا/ هو آزوفستال ثان، وإن مقاتلينا لن يسيطروا عليه بسهولة، ويجب الاعتراف بأن المتطرفين والنازيين، جنبا إلى جنب مع المرتزقة من أمريكا وبولندا، بذلوا الكثير من الجهد والمال من أجل تقوية دفاعات المصنع لكن ذلك لم يساعدهم".

وأوضح أن دفاعات المصنع انهارت بشكل كامل نتيجة الهجوم السريع، ولم يكن على العسكريين سوى تطهير أراضي المصنع من جثامين المرتزقة والنازيين الكثيرة.