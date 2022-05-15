ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في الربع الأول من عام 2022 بقيمة 49 مليون دولار بنحو 5% لتبلغ 045ر1 مليار دولار مقابل 996 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي أن صادرات شهر يناير ارتفعت بنحو 14% لتبلغ حوالي 305 ملايين دولار مقارنة بنفس الشهر من 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير الماضي حوالي 337 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات شهر مارس 2022 بنحو 4% بقيمة 16 مليون دولار لتبلغ حوالي 404 ملايين دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار.

وأضاف "تربعت الصادرات إلى "الدول العربية" قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 588 مليون دولار تمثل 56% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 7% وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار، يليها "الاتحاد الأوروبي" بقيمة 169 مليون دولار بنسبة زيادة 9% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، "الدول الأفريقية غير العربية" بقيمة 76 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%، "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 61 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 16%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 151 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من عام 2022 أوضح برزي أن "المملكة العربية السعودية" احتلت المركز الأول بقيمة صادرات 97 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 12%، يليها "السودان" بقيمة 73 مليون دولار ونسبة نمو 50%، "الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة 61 مليون دولار ونسبة نمو 16%، ليبيا بقيمة 52 مليون دولار ونسبة تراجع 12%، فلسطين بقيمة 50 مليون دولار محققة نسبة زيادة 57%، "الأردن" بقيمة 47 مليون دولار محققة نسبة نمو 6%، "لبنان" بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 29%، "اليمن" بقيمة 35 مليون دولار ونسبة نمو 32%، ألمانيا بقيمة 34 مليون دولار ونسبة نمو 19%، وفي المركز العاشر الجزائر بقيمة 33 مليون دولار ومحققة نسبة تراجع 26% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2020.

وأضاف "احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 25 مليون دولار، يليها فلسطين بقيمة صادرات 50 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار، والسعودية بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 11 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة 9 ملايين دولار،" الولايات المتحدة الأمريكية" بقيمة صادرات 61 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 8 ملايين دولار، "اليمن" بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 ملايين دولار، "هولندا" بقيمة صادرات 29 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 ملايين دولار، و"كينيا" بقيمة صادرات 25 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 8 ملايين دولار، وفي المركز العاشر "بولندا" بقيمة صادرات 11 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 6 ملايين دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.

ونوه بأن المجلس يعمل على تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم بناء على الدراسة التي أعدها المجلس للقطاع في الربع الأول من عام 2021 حيث استهل المجلس تحركاته في عام 2022 بتنظيم بعثة ترويجية إلى كينيا في يناير 2022 ثم تنظيم المشاركة المصرية في معرض جلف فود دبي في فبراير 2022 ثم المشاركة في وفد وزارة الخارجية إلى جيبوتي في مارس 2022، وجار حاليا تنظيم مشاركة الشركات المصرية في معرض APAS البرازيل خلال الفترة من 17-20 مايو، بجانب تنظيم بعثة ترويجية لعدد 40 شركة مصرية إلى الأردن خلال الفترة من 29-31 مايو الجاري بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية بالأردن وغرفة تجارة عمان بمشاركة مستوردين من دول (الأردن - فلسطين - سوريا - العراق).

كما يدرس المجلس إيفاد عدد من البعثات التجارية إلى دول أفريقية وعربية حتى نهاية العام الجاري بجانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية والندوات واللقاءات الالكترونية والدورات التدريبية التي تركز على توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات أعضاء المجلس للارتقاء المستمر بمعدلات الأداء والتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة وشركاء النجاح.