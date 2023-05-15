إخماد حريق التهم محتويات شقة سكنية في الإسكندرية دون ضحايا

سيطرت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الأحد، على حريق نشب بمحتويات شقة سكنية، بعقار كائن في ١٢ شارع مسجد السلام، سيدي بشر بحري، التابعة لنطاق حي أول المنتزه، وأتت النيران على كامل محتوياتها، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات حي أول المنتزه، حول نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الخامس والأخير من عقار قريب من ديوان الحي شرقي المحافظة.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى قطع المرافق، وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد رجحت المعاينة الأولية أسباب نشوبه إلى حدوث ماسٍ كهربائي مما أدى إلى اشتعاله، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.