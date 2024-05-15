مسيرات في المغرب وأميركا وإسبانيا تطالب بوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني

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طالب عشرات المغاربة، الليلة الماضية، دول العالم والأمم المتحدة بمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من اجتياح رفح وفتح المعابر بقطاع غزة.

جاء ذلك خلال وقفة نظمت بمدينة الرباط؛ للتنديد بحرب الإبادة التي تنفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالب المشاركون بالوقفة بضرورة إرسال المساعدات للقطاع بالنظر إلى الوضع الإنساني والاجتماعي الصعب.

وتشهد العديد من المدن المغربية بينها العاصمة الرباط، بشكل شبه يومي وقفات حاشدة؛ للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف عدوان الاحتلال على غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

كما شهدت شوارع نيويورك والعاصمة الإسبانية مدريد مسيرات مشابهة، ندد المشاركون فيها باستمرار حرب الإبادة ضد شعبنا، وطالبوا بفتح المعابر بشكل فوري وتكثيف إدخال المساعدات لإنقاذ مئات آلاف الفلسطينيين من خطر المجاعة.

وانتشر عناصر الشرطة الأميركية في مدينة نيويورك، في محاولة لمنع المتظاهرين من تنظيم مسيرتهم التضامنية مع فلسطين.