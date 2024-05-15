التضامن: مصر تولي اهتماما خاصا بدعم الأسر المنتجة عبر تيسير قواعد الإقراض

نيفين القباج تشارك في فعاليات ريادة الأعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، خلال زيارتها إلى مملكة البحرين، في فعاليات الجلسة الخامسة من الحدث الرفيع، تحت عنوان "ريادة الأعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة".

واستهلت وزيرة التضامن كلمتها، أن عقد المنتدى الدولي يأتي في ظل ظروف إقليمية صعبة على المستويات السياسية والإنسانية، والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات تنعكس إيجابا على إقرار السلام وحماية المواطنين وتحسين جودة حياتهم، وتنمية المجتمعات والدول العربية كافة، وتأتي في مقدمة المخاطر والويلات التي تشهدها المنطقة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وما يعاني منه أشقاؤنا الفلسطينيون.

وأضافت القباج، "مما يزيد من قتامة الصورة ما نشهده من تزايد لحالات عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي بالعديد من الدول العربية وآخرها السودان الشقيق، فكل هذه الأزمات تعد خرقا سافراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحدي لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والأهم أنها تعوق جهود التنمية المستدامة التي حققتها المنطقة العربية في العقود الأخيرة وأهداف التنمية المستدامة 2030".

واستعرضت وزيرة التضامن التجربة المصرية بتمكين ذوي الإعاقة ومشاركتهم في سوق العمل وتحسين جودة حياتهم وعيشهم باستقلالية، وهو ملف يأتي على أولويات الدولة المصرية، وهو كان وراء المبادرة التي وافق عليها مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وهي "ربط بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"، والتي من المنتظر أن تدعم مشروعات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تشكل دعما مهما لمشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية.

وأكدت وزيرة التضامن أن التجربة المصرية في دمج ذوي الإعاقة حرصت على سرعة تنفيذ توصيات الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وأيضا مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، التي رحب بها مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وهي العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وما يتضمنه من مبادرات مهمة، مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات.

وأوضحت القباج أن مصر تولي أيضا اهتماماً خاصاً بدعم الأسر المنتجة عبر تيسير قواعد الإقراض والشمول المالي لهم والمساعدة في تحديث منتجاتهم وترويجها، وحمايتهم وأسرهم اجتماعياً وتأمينياً وصحياً، فضلا عن الانتهاء من قاعدة معلومات تكنولوجية متكاملة لهذا القطاع ونستعد لإطلاق بوابة إلكترونية للترويج الإلكتروني لمنتجاتهم.