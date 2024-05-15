هاشم: إصابة علي زين حرمت مصر من ميدالية أولمبية في طوكيو

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كشف محمد ممدوح هاشم قائد منتخب مصر لكرة اليد ونجم نادي ساران الفرنسي، عن آخر استعدادات منتخب اليد لأولمبياد باريس، وكيف تستعد فرنسا لاحتضان الأولمبياد في الوقت الراهن.

وقال هاشم في تصريحات لبرنامج باريس 2024 إن الجميع في فرنسا الآن مستعد للأولمبياد والشعلة الأولمبية تجوب كافة المحافظات الفرنسية.

وتابع هاشم أن الشعب الفرنسي يتطوق للأولمبياد بشكل غير طبيعي، وهناك طائرات وسفن تجوب جميع أنحاء فرنسا احتفالا بالأولمبياد والترويج لها.

وأوضح أن أولمبياد باريس 2024 ستكون ضمن الأفضل في التاريخ الأولمبي، وهي المشاركة الأولمبية الثالثة له بعد أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020.

وأكد هاشم أن منتخب اليد يستحق التتويج بميدالية أولمبية، والمنتخب حقق إنجاز تاريخي في أولمبياد طوكيو.

وأكمل أن المنتخب تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور يستعد بشكل جيد للأولمبياد، وتم وضع خطة إعداد قوية للبطولة.

وأتم هاشم تصريحاته أن إصابة علي زين حرمت منتخب مصر من ميدالية أولمبية في طوكيو 2020، حيث أن المنتخب فقد أحد أهم عناصره في وقت صعب في الأدوار النهائية.

ووقع منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثانية، رفقة كل من: (الدنمارك- فرنسا- النرويج- الأرجنتين- المجر).

جدول مباريات منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024:

الجولة الأولى: مصر × المجر - 27 يوليو - 12 ظهراً

الجولة الثانية: مصر × الدنمارك - 29 يوليو - 3 عصراً

الجولة الثالثة: مصر × فرنسا - 31 يوليو - 8 مساءً

الجولة الرابعة: مصر × النرويج - 2 أغسطس - 10 مساءً

الجولة الخامسة: مصر × الأرجنتين - 4 أغسطس - 12 ظهراً

ويُعد المنتخب المصري لكرة اليد هو الممثل الأفريقي والعربي الوحيد المشارك في أولمبياد باريس 2024 القادمة في دولة فرنسا.