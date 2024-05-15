قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها 5 آلاف مركز شباب على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تطوير مبادرة «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى 1031 مركزا بما في ذلك إنشاء 166 مركزا جديدا.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل تطوير المزيد من المراكز، لافتا إلى أن تكلفة خطة تطوير مراكز الشباب خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 6.8 مليار جنيه.
وذكر أن 3 مليارات جنيه من هذه التكلفة تم تمويلها من ميزانية الحكومة، في حين جرى تمويل 3.8 مليار جنيه من خلال نظام «إعادة تطوير الأصول» أو حق الانتفاع الجديد الذي يسمح للقطاع الخاص بتطوير مراكز الشباب وإدارتها.
ولفت إلى إنشاء 149 حمام سباحة بتمويل من القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية باستثمارات من القطاع الخاص، في حين تم إنشاء 44 حمام سباحة بتمويل من الدولة خلال نفس الفترة، فضلا عن زيادة عدد المباني الإدارية والملاعب بشكل كبير.
وأكد أن نظام الانتفاع الجديد حقق نتائج إيجابية على صعيد عائدات مراكز الشباب، مشيرا إلى أن بعض المراكز تحصل عائدات تصل إلى 3 ملايين جنيه وأكثر من عوائد الأصول التي تم تطويرها، وذلك تحت رقابة الوزارة.