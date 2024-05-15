قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها 5 آلاف مركز شباب على ‏مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تطوير مبادرة «حياة كريمة»‏‎ ‎في مرحلتها الأولى ‏‏1031 مركزا بما في ذلك إنشاء 166 مركزا جديدا‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء ‏الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل تطوير المزيد من المراكز، لافتا إلى أن تكلفة خطة ‏تطوير مراكز الشباب خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 6.8 مليار جنيه‎.‎

وذكر أن 3 مليارات جنيه من هذه التكلفة تم تمويلها من ميزانية الحكومة، في حين جرى تمويل ‏‏3.8 مليار جنيه من خلال نظام «إعادة تطوير الأصول» أو حق الانتفاع الجديد الذي يسمح ‏للقطاع الخاص بتطوير مراكز الشباب وإدارتها‎.‎

ولفت إلى إنشاء 149 حمام سباحة بتمويل من القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية ‏باستثمارات من القطاع الخاص، في حين تم إنشاء 44 حمام سباحة بتمويل من الدولة خلال نفس ‏الفترة، فضلا عن زيادة عدد المباني الإدارية والملاعب بشكل كبير.‏

وأكد أن نظام الانتفاع الجديد حقق نتائج إيجابية على صعيد عائدات مراكز الشباب، مشيرا إلى أن ‏بعض المراكز تحصل عائدات تصل إلى 3 ملايين جنيه وأكثر من عوائد الأصول التي تم ‏تطويرها، وذلك تحت رقابة الوزارة‎.