أردوغان: لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أحلام إسرائيل التوسعية في المنطقة؛ استنادًا إلى أوهام الأرض الموعودة.

وقال في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء: «لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة، فإذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية، ستطمع عاجلا أو آجلا بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة».

وأشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والمشاركين في الإبادة الجماعية بغزة سيحاسبون على كل قطرة دماء أراقوها، مؤكدًا متابعة بلاده الأمر بصورة حثيثة، حتى تتم محاسبتهم أمام القانون.

وأضاف: «استهدافنا من قبل القتلة الصهاينة ليس أمرًا يدعو للخوف أو الخجل لكنه وسام شرف نضعه على صدورنا بكل فخر»، وذلك حسبما نشرته وكالة «الأناضول».

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة قدمت طلبا للانضمام لقضية «الإبادة الجماعية» المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي ستعقد جلسات استماع هذا الأسبوع.

وقال هاكان في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرج، الثلاثاء: «نحن ندين مقتل مدنيين (إسرائيليين) في السابع من أكتوبر».

وأضاف: «لكن إسرائيل تقتل بشكل منهجي آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتجعل منطقة سكنية بأكملها غير صالحة للسكن، وهي جريمة ضد الإنسانية ومحاولة إبادة جماعية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية».

وقال مسئول بوزارة الخارجية التركية لوكالة «رويترز»، إن البلاد لم تقدم بعد الطلب الرسمي إلى محكمة العدل الدولية.

من جانبها، قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب إفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة.

وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، الخميس، وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي على ما جاء في بيان صادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة، أن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح في إطار إجراءات الطوارئ الإضافية في دعوى مستمرة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت مصر، الأحد، أنها تعتزم أيضا التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بالنظر إلى تنامي نطاق العمليات الإسرائيلية في غزة وتأثيرها على المدنيين.