الهند: إنقاذ 8 من موظفى منجم لتعدين النحاس ومحاولات مستمرة لإنقاذ سبعة آخرين

نجحت فرق الدفاع المدنى الهندية صباح اليوم الأربعاء فى إنقاذ ثمانية من العاملين بشركة هندوستان كوبر المحدودة للتعدين الهندية ، كانوا قد حوصروا ضمن خمسة عشر شخصا في منجم لتعدين النحاس في منطقة " نيم كا ثانا " بمدينة جايبور عاصمة ولاية راجستان الهندية منذ الليلة الماضية .

ونقلت وكالة " برس تراست أوف إنديا " الهندية عن مصادر الشرطة القول إن 15 مسؤولا من شركة القطاع العام حوصروا في المنجم ليلة أمس الثلاثاء عندما سقط الصندوق المستخدم لنقل العاملين داخل نفق عمودى بالمنجم .

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر طبية القول إن الموظفين الثمانية الذين تم إنقاذهم على مرحلتين جرى نقلهم إلى المستشفى. وتستمر جهود رجال الإنقاذ لإخراج العاملين السبعة الباقين المحاصرين داخل المنجم .