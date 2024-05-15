 الهند: إنقاذ 8 من موظفى منجم لتعدين النحاس ومحاولات مستمرة لإنقاذ سبعة آخرين - بوابة الشروق
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الهند: إنقاذ 8 من موظفى منجم لتعدين النحاس ومحاولات مستمرة لإنقاذ سبعة آخرين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 8:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 8:51 ص

 نجحت فرق الدفاع المدنى الهندية صباح اليوم الأربعاء فى إنقاذ ثمانية من العاملين بشركة هندوستان كوبر المحدودة للتعدين الهندية ، كانوا قد حوصروا ضمن خمسة عشر شخصا في منجم لتعدين النحاس في منطقة " نيم كا ثانا " بمدينة جايبور عاصمة ولاية راجستان الهندية منذ الليلة الماضية .

ونقلت وكالة " برس تراست أوف إنديا " الهندية عن مصادر الشرطة القول إن 15 مسؤولا من شركة القطاع العام حوصروا في المنجم ليلة أمس الثلاثاء عندما سقط الصندوق المستخدم لنقل العاملين داخل نفق عمودى بالمنجم .

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر طبية القول إن الموظفين الثمانية الذين تم إنقاذهم على مرحلتين جرى نقلهم إلى المستشفى. وتستمر جهود رجال الإنقاذ لإخراج العاملين السبعة الباقين المحاصرين داخل المنجم .


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