ياسمين رئيس تنضم إلى يسرا في بطولة فيلم «الست لما»

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس على المشاركة في بطولة فيلم "الست لما"، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي، ويشارك في بطولته كل من الفنانين يسرا وماجد المصري ومحمود البزاوي ورانيا منصور ودنيا سامي وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت، ويواصل فريق العمل تحضيراته تمهيدًا للبدء في تصويره بعد عيد الأضحى المقبل، حيث تستمر عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وكانت ياسمين رئيس قد قدمت العام الماضي فيلمين، الأول "الفستان الأبيض" وتم عرضه في شهر نوفمبر 2024، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ودارت أحداثه حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل.

أما ثاني الأفلام التي قدمتها ياسمين رئيس العام الماضي فهو فيلم "أنا لحبيبي" الذي تم عرضه في شهر ديسمبر 2024، حيث شاركت في بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وحاتم صلاح ومريم الجندي والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، ودارت أحداثه في إطار كوميدي.