سينر يبلغ المربع الذهبي في بطولة روما المفتوحة للتنس

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بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول على العالم المربع الذهبي لبطولة روما للأساتذة فئة 1000 نقطة اليوم الخميس

وخسر سيني شوطا واحدا في طريقه لاكتساح منافسه النرويجي كاسبر رود 6 / صفر و6 /1 في دور الثمانية.

وعاد سينر إلى ملاعب التنس بعد غياب 100 يوم بداعي الإيقاف بسبب المنشطات، وتحديدا منذ تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري.

واحتاج سينر /23 عاما/ إلى 63 دقيقة فقط للفوز على رود المصنف السابع على العالم والفائز بلقب بطولة مدريد للأساتذة.

ويلتقي سينر في المربع الذهبي مع الأمريكي تومي بول المصنف الحادي عشر، والذي بلغ الدور قبل النهائي في روما للعام الثاني على التوالي، بفوزه على البولندي هوبرت هوركاتش بنتيجة 7 /6 و6 /3.