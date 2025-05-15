الحرس الثوري الإيراني: نعتبر ترامب قاتل قاسم سليماني

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إنهم يعتبرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عربية عن سلامي قوله لترامب: "إيران تعتبرك قاتلا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني".

وفي يناير من عام 2020، قُتل سليماني، في قصف صاروخي أمريكي، استهدف موكبا لمليشيا مدعومة من إيران في مطار بغداد.

وحينها، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن "الانتقام الشديد ينتظر المجرمين" وراء الهجوم. وأعلن أيضا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، انتقد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بشدة السياسات المزدوجة لأمريكا قائلاً: "ترامب يظن أنه يستطيع فرض عقوبات علينا وتهديدنا، ثم يجلس ليتحدث عن حقوق الإنسان! بينما كل جرائم المنطقة تقع تحت هذه السياسات وهؤلاء الأشخاص".

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن بزشكيان حديثه عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، قائلا: "من الذي ذبح 60 ألف إنسان في غزة ودفنهم تحت أنقاض البيوت؟ قطعوا الماء والخبز والدواء والطعام عن أهل غزة العزل، ثم يزعم هؤلاء أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان!".

وتابع بزشكيان: "إذا حدثت مشكلة لشخص واحد في إيران بسبب خطأنا أو حتى دون خطأ، يهيّجون الدنيا ويصرخون بأن حقوق الإنسان انتهكت! لكنهم هم يرتكبون الإبادة الجماعية أمام أعين العالم، ثم يتحدثون بوقاحة عن السلام والأمن".