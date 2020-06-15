تعديل مواعيد العمل بمعديات وأنفاق قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس تعديل مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور التى تشرف على تشغيلها وإدارتها بدءا من اليوم الإثنين وحتى ٢٩ يونيو الجارى.

وأكد بيان الهيئة أن التعديل يشمل مواعيد تشغيل مرفق المعديات ليصبح من الرابعة صباحاً وحتى الثامنة مساءًا، فيما يجرى تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث طبقا لجداول تشغيل تتوافق و عبور المركبات و النقل، وتعمل أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية من السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا، و أنفاق 30 يونيو ببورسعيد من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.

فيما يعمل نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس من الرابعة صباحا وحتى الثامنة مساءا، على أن يستمر العمل به على مدار الساعة لنقل المواد المستثناة طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف البيان أن الكبارى العائمة تعمل بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الرابعة صباحاً وحتى الثامنة مساءا.