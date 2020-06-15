أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، رفع 185680 بحثًا على منصة الجامعة بنسبة 97,3% لطلاب فرق النقل للفصل الدراسي الثاني، وانتهاء فترة تسليم الأبحاث التي من 31 مايو إلى 7 يونيو ومد الفترة حتى 11 يونيو الجاري.

من جهته أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أن عدد الأبحاث المستلمة من كليات القطاع الطبي بلغ 22.728 منها 6322 بكلية الصيدلة، وذلك بنسبة 98.5% وفي كلية طب الأسنان بلغ عدد الأبحاث المستلمة 3945 بنسبة 97.3% .

كما بلغ عدد الأبحاث المستلمة بكلية التمريض 4438 بنسبة 95.1% وبمعهد الفنى للتمريض بلغ عدد الأبحاث المستلمه 7888 بنسبة 99.1% ، وفي المعهد الفني للتمريض "دبلوم تخصصي فرقة أولى"، حيث بلغ عدد الأبحاث المستلمة 135 بحثًا بنسة 100%.