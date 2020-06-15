تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا و54 حالة شفاء

سجلت ماليزيا، اليوم الاثنين، 41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليبلغ إجمالي المصابين إلى 8494 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - في مؤتمر صحفي يومي أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" - "من بين هذه الحالات الجديدة، ثلاث إصابات واردة من خارج البلاد وباقي الحالات متفشية محليا".. مضيفا "يسرني أن أعلن أنه لا توجد حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليبقى عدد المتوفين حتى الآن عند 121 حالة".

وأشار إلى أن هناك 973 حالة تتلقى للعلاج في مستشفيات العزل، بمن فيهم 4 مرضى في العناية المركزة.. موضحا أنه تم شفاء 54 شخصا؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 7400 حالة.