تمديد حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي ومن وإلى الإمارات لمدة أسبوع اعتبارا من الغد

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة "كورونا" في إمارة أبوظبي بالتعاون مع شرطة أبوظبي و دائرة الصحة بأبوظبي تمديد حظر التنقل بين مدن الإمارة: أبوظبي والعين والظفرة، ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد 16 يونيو الجاري.

وذكرت اللجنة، في بيان نشرته وكالة انباء الإمارات وام، اليوم الاثنين، أن حظر التنقل يشمل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية والحالات الصحية الطارئة وحركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

وأوضحت أن ذلك يأتي مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واستكمالا لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين فحص أكثر من 388 ألفا من سكان الإمارة.

ونوهت إلى أنه يمكن الحصول على تصريح تجول من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.