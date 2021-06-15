 فيديو.. حركة فتح: مسيرة الأعلام بالقدس محاولة صهيونية فاشلة للتعمق في أرض فلسطين - بوابة الشروق
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فيديو.. حركة فتح: مسيرة الأعلام بالقدس محاولة صهيونية فاشلة للتعمق في أرض فلسطين

أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 9:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 9:17 م

قال ياسر أو سيدو، مسؤول العلاقات الخارجية بحركة فتح، إن كل الطغاة على مر العصور حاولوا فرض ما يريدونه، إلا أنهم لن يستطيعوا، مشيرًا إلى مواجهة الشعب الفلسطيني لكل من يحاول طمس الهوية العربية للقدس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن ما يحدث اليوم من مسيرة الأعلام في القدس هو محاولة من المحاولات الفاشلة للحركة الصهيونية للتعمق في أرض فلسطين.

وأوضح أن ما يحدث الآن في القدس تم تجهيز المسرح له من خلال التطبيع واللجوء لإسرائيل لتحمي البعض، متابعًا: «ولكن نحن كشعب فلسطيني نعرف كيف نموت».

وانطلقت في مدينة القدس المحتلة «مسيرة الأعلام» لليمين الإسرائيلي المتطرف وسط حالة من التوتر الشديد تسود المدينة، مساء الثلاثاء.

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى «يوم غضب» ضد المسيرة. وأقر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومير بارليف المسيرة، قائلًا إن الشرطة مستعدة بشكل جيد.

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