تطهير لجان واستراحات المراقبين قبل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بسيوة

قال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الثلاثاء، إنه تم رش وتطهير لجان واستراحات مراقبين مراقبين امتحانات الدبلومات؛ حفاظا على صحة وسلامة الطلبة والطالبات، والمشرفين على الامتحانات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الوبائي.

وأكد رئيس مركز ومجلس مدينة سيوة، على مواصلة أعمال الرش والتطهير أيام الامتحانات، في إطار الاستعداد لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية التي ستنطلق في التاسع عشر من يونيو الحالي.

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم تجهيز عدد ١٨ استراحة للمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة، حيث تم تطهير وتعقيم كافة الاستراحات ،وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة،

وأن الطلاب المسجلين الذين سيؤدون الامتحانات العملية في الورش الفنية، بلغ عددهم ٤٣٦٨ طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المراقبين والمشرفين على اللجان ١٤٥٩ ملاحظا.

حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانات النظري في ٢٣ لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة،علي الا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة عن ١٤ ممتحنا،حسب التعليمات الاحترازية، حيث من المقرر أن تستمر اختبارات مواد العملي حتى يوم ١٩، على أن تنتهي امتحانات النظري يوم ٣٠ من شهر يونيو الجاري.