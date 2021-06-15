عضو العليا للفيروسات: طفرات كورونا في مصر لم تصل إلى حد التحور

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الفيروسات كائنات مشهورة بالتحور والطفرات، ذاكرًا أنه في حالة كانت التغيرات بسيطة فهذا لا يؤثر على فعالية الأدوية العلاجية واللقاحات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أنه تم إجراء بحث على التركيب الجيني لفيروس كورونا المنتشر خلال الموجة الثالثة، وتبين أن التغيرات الطارئة على الفيروس زادت ولكنها لم تصل إلى حد التحور.

وأكد أن التغيرات الطارئة على فيروس كورونا لم تصل إلى نوع دلتا «الهندي» الذي يعتبر الأخطر على مستوى العالم، مؤكدًا عدم تواجده في مصر أو حتى أي من الأنواع الأخرى من التحورات المنتشرة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى إجراء البحث على مصابي كورونا في القاهرة الكبرى فقط، ذاكرًا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وجه بإجراء دراسة على الفيروس بصورة إقليمة أي في كل محافظة على حدة، نظرًا لأنه قد تختلف شدة المرض من مكان لآخر.

وعن عيادات متابعة الحالة الصحية لمتعافي كورونا، أوضح أنه تبن أن أكثر الأعراض انتشارًا بين المتعافين من فيروس كورونا هو الإرهاق العام، وبعض الأفراد أصيبوا بضعف في حدة السمع وأخرين أصيبوا بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم، لهذا رأت الوزارة تخصيص عيادات بمختلف التخصصات لمتابعة الحالة الصحية للمتعافين من كورونا، والتي سيتم افتتاحها خلال الأسابيع القلية المقبلة.