كهرباء تكساس تطالب العملاء بخفض الاستهلاك لمواجهة موجة الحر الشديدة

طلبت شركة تشغيل شبكة الكهرباء في ولاية تكساس الأمريكية من عملائها اليوم الاثنين، خفض معدلات استهلاك الكهرباء هذا الأسبوع، لمواجهة الموجة الحارة الخطيرة التي ضربت غرب البلاد، حيث خرجت العديد من محطات توليد الكهرباء من الخدمة، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مجلس تشغيل الكهرباء في ولاية تكساس في بيان له اليوم الاثنين، إن محطات لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 11 ألف ميجاواط - ما يكفي لتشغيل الكهرباء في نحو 2ر2 مليون منزل – تم إغلاقها لإجراء الإصلاحات . ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في ولاية دالاس 98 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية) يوم الخميس المقبل. في حين من الممكن أن تصل درجة الحرارة في هيوستن إلى 95 درجة فهرنهايت.

وقالت بلومبرج في وقت سابق إن الموجة الحارة الخطيرة التي ضربت غرب الولايات المتحدة هددت بتحطيم الأرقام القياسية في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا هذا الأسبوع، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل قياسي تجاوز مستوى 110 درجة فهرنهايت (43 درجة مئوية) وخيم عليها شبح نقص الكهرباء مع تزايد الطلب على تكييف الهواء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الاثنين، إن التحذيرات بشأن ارتفاع درجات الحرارة من فينيكس إلى شمال كاليفورنيا ستبقى كما هي حتى مساء السبت المقبل.

وأوضحت أن درجات الحرارة في وادي كاليفورنيا الأوسط قد ترتفع إلى 113 بين يومي الخميس والسبت المقبلين ، وأن أجزاء من أريزونا يمكن أن تصل فيها درجة الحرارة إلى 119 درجة.

ويمثل هذا الطقس الحارق أول اختبار هام هذا العام لشبكات الكهرباء في غرب الولايات المتحدة فيما تستعد المنطقة لمواجهة موجة جفاف تاريخي.

ويأتي هذا بعد 10 أشهر من تعرض كاليفورنيا لموجات من انقطاع التيار الكهربائي المستمر في الصيف الماضي ، وتسبب ذلك في غرق أكثر من مليون شخص في الظلام لفترة وجيزة خلال موجة الحر لأول مرة منذ أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد عام 2001.