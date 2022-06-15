كشف حمادة الحلو عن إصابة والده محمد الحلو بانسداد في شرايين الساقين بنسبة 80%، مشير إلى أن الأطباء قرروا حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، حيث طالب جمهوره بالدعاء لوالده لتخطي أزمته الصحية.

وقال «حمادة» في منشور عبر «فيسبوك»: «أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتحاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق ٨٠٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما».

وكان آخر أعمال الفنان محمد الحلو، اغنية تتر مسلسل "ليالي الحلمية الجزء السادس" عام ٢٠١٦ وحقق من خلالة نجاحا كبيرا.