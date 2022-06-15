زاخاروفا: حكم الإعدام على المرتزقة الأجانب عبرة للباحثين عن الحظ

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن حكم الإعدام على المرتزقة الأجانب الثلاثة سيكون عبرة لـ "جنود الحظ" ممن يقاتلون إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين.

جاء ذلك في تصريح زاخاروفا على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي اليوم الأربعاء، قائلة: "يبدو أن هذه العقوبة القاسية ستكون مثالا واضحا لكل من يقاتلون إلى جانب النازيين الجدد الأوكرانيين أو ينوون الانضمام إليهم، لأن ما يفعلونه هو جريمة ضد السكان المدنيين في إقليم دونباس"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن جرائم الحرب التي ارتكبها القوميون المتطرفون الأوكرانيون والمرتزقة الأجانب لن تمر دون عقاب".

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى التصريحات المتكررة للقيادة الروسية بشأن نيتها الراسخة لمواصلة عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس من عدوان نظام كييف، وكذلك نزع السلاح، واجتثاث النازية، والقضاء على أي تهديدات تتعرض لها روسيا من الأراضي الأوكرانية.