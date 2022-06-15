فورد توقف تسليم سيارتها الكهربائية ماتش-إي بسبب مشكلات فنية

طالبت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور موزعيها بوقف تسليم السيارة الكهربائية موستانج ماتش-إي بسبب احتمال وجود عيب يهدد عوامل السلامة، في الوقت الذي قررت فيه استدعاء حوالي 49 ألف سيارة من هذا الطراز بسبب المشكلة نفسها.

يؤثر الخلل المحتمل على السيارات من طرازي ماتش إي 2021 وماتش إي 2022 التي تم إنتاجها خلال الفترة من 27 مايو 2020 حتى 24 مايو 2022، في مصنع كواتيتلان بالمكسيك.

وبحسب فورد موتور فإن السيارات المستهدفة تواجه احتمال ارتفاع درجة حرارة الموصلات الرئيسية للبطارية ذات الجهد العالي وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فتح قواطع التوصيل أو فك اللحامات.

وفي حال حدوث فك للحام الموصلات أثناء القيادة، فإن ضوء التحذير من خلل في المحرك سيضاء في دورة القيادة التالية، إلى جانب عدم القدرة على بدء تشغيل السيارة. أما إذا فتحت الموصلات أثناء القيادة بسبب الخلل فستظهر رسالة "أوقف السيارة بآمان الآن" على لوحة عدادات السيارة. وقد تفقد السيارة طاقة المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يؤدي إلى توقفها.