إنتر يرفض عرضا مغريا من نيوكاسل لضم باريلا

رفض مسؤولو إنتر ميلان، رحيل نيكولو باريلا نجم وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قدم عرضا للإنتر من أجل التعاقد مع باريلا، بقيمة 58 مليون يورو.

وأضاف أن إنتر يعتبر باريلا لاعبا غير قابل للرحيل، لافتا إلى أن النادي يضع نيكولو في أسفل قائمة اللاعبين الذين يود النادي بيعهم خلال فترة الانتقالات.

ومع ذلك، قال الموقع إنه حال قرر إنتر التراجع عن قراره والسماح برحيل باريلا، فلن يستمع لأي عروض أقل من 70 أو 80 مليون يورو.

يشار إلى أن باريلا هو أحد ركائز النيراتزوري الأساسية في المواسم القليلة الماضية، بل ويعد أحد أبرز النجوم الساطعة بالفريق.