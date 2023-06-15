أمير دولة قطر يبحث في بغداد ملفات التعاون المشترك بين البلدين

وصل إلى بغداد عصر اليوم الخميس، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة رسمية إلى العراق.



وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في تصريح صحفي إن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني المقررة إلى بغداد اليوم تمثل بادرة إيجابية وفعالة ستسهم في دفع العلاقات العراقية- القطرية إلى الأمام كثيرا.



وأضاف أن رئيس الحكومة العراقية شياع السوداني يريد أن يعطي لهذه العلاقات دفعة قوية وهو ذات التوجه من أمير قطر وإن أحد الملفات التي ستبحث خلال زيارة أمير قطر هو مشروع طريق التنمية والاستعدادات التي أبدتها المؤسسات القطرية في هذا المجال.



وذكر العوادي أن مشاركة قطر في مشروع التنمية ستكون فعالة من ناحية الدعم والاستثمار، وهي إحدى النقاط التي ستناقش خلال الزيارة المرتقبة.