 ألمانيا تخصص مليار يورو للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين السوريين - بوابة الشروق
الخميس 15 يونيو 2023 5:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا تخصص مليار يورو للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين السوريين

وكالات
نشر في: الخميس 15 يونيو 2023 - 5:37 م | آخر تحديث: الخميس 15 يونيو 2023 - 5:37 م

تعهدت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، بتخصيص 1.05 مليار يورو للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين بسوريا والمنطقة.

وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه‭‭‭ ‬‬‬في مؤتمر عن سوريا ببروكسل "نسيان الأزمة السورية الآن سيكون خطأ فادحا"، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلنت الوزارة تأييدها للخطوات التي اتخذتها تركيا ولبنان والأردن التي استقبلت 5.6 مليون لاجئ سوري.

وكانت الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم مساعدات إضافية بقيمة ملايين من اليورو لضحايا الزلزال المروع في شمال سوريا، رغم العقبات التي يضعها النظام السوري أمام منظمات الإغاثة. ومنظمات إنسانية دولية تناشد بزيادة الدعم لشمال سوريا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك