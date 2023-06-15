ألمانيا تخصص مليار يورو للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين السوريين

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تعهدت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، بتخصيص 1.05 مليار يورو للمساعدة في تخفيف أزمة اللاجئين بسوريا والمنطقة.

وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه‭‭‭ ‬‬‬في مؤتمر عن سوريا ببروكسل "نسيان الأزمة السورية الآن سيكون خطأ فادحا"، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلنت الوزارة تأييدها للخطوات التي اتخذتها تركيا ولبنان والأردن التي استقبلت 5.6 مليون لاجئ سوري.

وكانت الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم مساعدات إضافية بقيمة ملايين من اليورو لضحايا الزلزال المروع في شمال سوريا، رغم العقبات التي يضعها النظام السوري أمام منظمات الإغاثة. ومنظمات إنسانية دولية تناشد بزيادة الدعم لشمال سوريا.