عامر حسين: عبد الله السعيد لم يأخذ جائزة رجل المباراة لهذا السبب

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن وجود لجنة فنية تتبع لجنة المسابقات تقوم باختيار رجل المباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

سادت حالة من الجدل عقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، بعد منح جائزة رجل المباراة لـ أحمد رمضان بيكهام، لاعب سيراميكا كليوباترا لتسجيله هدفا رغم خسارة فريقه، وعدم منحها لـ عبد الله السعيد، رغم قيادته للزمالك لتحقيق الفوز بتسجيل هدفا وصناعة آخر في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-1.

قال عامر فى تصريحات تليفزيونية:" من يقوم باختيار رجل المباراة في الدوري لجنة فنية معينة من قبل لجنة المسابقات، وأتفق مع الغاضبين من عدم اختيار عبد الله السعيد رجل مباراة سيراميكا".

أضاف:" هناك بعض الإجراءات التي تمت أُثرت على الاختيار حيث تم الاختيار قبل نهاية المباراة بخمس دقائق كاملة ولم يكن عبد الله السعيد قد صنع الهدف الثاني وقتها لإبراهيما نداي".

أتم عامر حسين:" سنقوم بتدارك هذا الأمر في الفترة القادمة ونطلب تأخير اختيار رجل المباراة حتى النهاية من أجل ضمان حصول كل لاعب على حقه".