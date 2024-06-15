جيش الاحتلال يعترف بتعرض وحدة المراقبة الجوية بميرون لاستهداف صاروخي

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف صاروخين مضادين للدروع وحدة المراقبة الجوية في جبل ميرون بالجليل الأعلى (شمال).

وقال في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم السبت، إن إحدى طائراته المسيرة استهدفت في وقت سابق اليوم عنصرا من حزب الله في منطقة عيترون (قضاء بنت جبيل) جنوب لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال أنه نفذ قصفا مدفعيا أيضا في عيترون، دون تحديد هدفه.

وفي وقت سابق من السبت، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية عند مربع التحرير على الطريق العام بين مدينة بنت جبيل وبلدة عيترون وأفيد عن وقوع إصابات، دون مزيد تفاصيل.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: "متابعة للإنذارات صباح اليوم في منطقة ميرون فالحديث عن رصد سقوط قذيفتين صاروخيتين في منطقة وحدة المراقبة الجوية بمنطقة ميرون دون وقوع إصابات أو أضرار بكفاءة الوحدة".

من جهتها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخين مضادين للدروع سقطا على قاعدة المراقبة الجوية في ميرون.

ولأكثر من مرة منذ بدء الحرب، أعلن حزب الله استهداف وحدة ميرون الكائنة على جبل الجرمق (جبل ميرون) في الجليل الأعلى بصواريخ وطائرات مسيرة.