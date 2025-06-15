أكسيوس: إسرائيل طالبت الولايات المتحدة بالانضمام إلى الحرب ضد إيران خلال اليومين الماضيين

أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن تل أبيب طالبت الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين بالانضمام إلى "الحرب ضد إيران لتدمير برنامجها النووي".



وأوضح الموقع: "خلال الـ48 ساعة الماضية، طلبت إسرائيل من إدارة ترامب الانضمام إلى الحرب مع إيران للقضاء على برنامجها النووي".



وبحسب أحد مصادر "أكسيوس"، فإن "الولايات المتحدة قد تنضم إلى العملية ضد إيران إذا لزم الأمر، وقد عرض ترامب مثل هذه المساعدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إحدى محادثاته الأخيرة معه".

وأشار الموقع، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إلى أن "الولايات المتحدة تدرس الطلب". فيما أكد نقلا عن مسؤول أمريكي آخر، أن "إدارة ترامب لا تفكر حاليا في الدخول في صراع".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "الولايات المتحدة ستفكر في ضرب منشأة فوردو النووية الإيرانية تحت الأرض إذا أصبحت مثل هذه الخطوة ضرورية لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي"، بحسب ما قاله الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد للقناة "12".

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، "فقد نقل ترامب هذه الرسالة إلى نتنياهو عبر مكالمات هاتفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأضاف أن منشأة فوردو قد تكون أبعد ما تكون عن قدرة إسرائيل العسكرية على تدميرها دون مساعدة خارجية".

لكن رافيد أكد أن "البيت الأبيض نفى رسميا أن يكون ترامب يفكر في توجيه ضربة أمريكية، مشيرا إلى أن الوقت الحالي ليس مناسبا لشن هجوم على إيران".

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب قادرة على إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران "في غضون أيام قليلة" وفقا لمعدل الهجمات الحالي.

وشنت إيران هجوما جديدا في وقت متأخر من مساء السبت على إسرائيل، وذلك بعد يوم من إطلاقها دفعات صاروخية استهدفت مناطق مختلفة، فيما أكد التلفزيون الإيراني، أن القوات الجوية للحرس الثوري شنت هجوما مركبا على إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيرات.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع اعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران.