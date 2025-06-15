العراق يعزز حماية منشآته النفطية بمضادات جوية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بنشر دفاعات جوية قرب حقل نفطي جنوب العراق، وذلك بالتزامن مع التوترات الإقليمية.

وقال المصدر، لوكالة «شفق نيوز»، إن السلطات الأمنية العراقية نشرت مضادات جوية في حقل البزركان النفطي بمحافظة ميسان جنوب البلاد، ضمن إجراءات احترازية في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

وأوضح المصدر، أن «جميع الحقول النفطية والأماكن الحيوية في البلاد تحتوي على منظومات دفاع جوي، ويتم نشرها أو تفعيلها ميدانياً في مثل هذه الأوضاع المتوترة».

وأضاف أن «نشر هذه المنظومات يأتي لأغراض الحماية والرصد فقط، ولا يوجد أي توجيه باستخدامها حالياً، إلا في حال رُصدت أجسام غريبة تُشكّل تهديداً مباشراً للحقول والمنشآت».

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجومًا صاروخيًا مباغتًا استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين ليلًا، وطالت أهدافًا عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقًا دوليًا وإقليميًا واسعًا، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.