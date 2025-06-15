منظمة حقوقية: مقتل 406 أشخاص وإصابة 654 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على إيران

الأكثر قراءة
كيف تمكنت إسرائيل من تهريب الدرون إلى إيران؟
اللواء سمير فرج: إيران كانت ستمتلك 6 قنابل نووية بنهاية الشهر
كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تصدر بيانا توضيحيا بشأن إصابة طالبة إثر سقوط جزء من السقف
إيران تعلن اغتيال نائب رئيس الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
سوف تتطور لمواجهة أوسعستنتهي سريعا بالعودة للمفاوضاتغير مهتم
النتـائـج
تصويت
قالت منظمة حقوقية إن الضربات الإسرائيلية في إيران، أسفرت عن مقتل 406 أشخاص على الأقل وإصابة 654 آخرين.
وقدم نشطاء منظمة هيومن رايتس ووتش واشنطن هذه الأرقام التي تغطي كامل إيران.