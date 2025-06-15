 منظمة حقوقية: مقتل 406 أشخاص وإصابة 654 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على إيران - بوابة الشروق
الأحد 15 يونيو 2025 7:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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منظمة حقوقية: مقتل 406 أشخاص وإصابة 654 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على إيران

دبي (أ ب)
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 7:26 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 7:26 م

قالت منظمة حقوقية إن الضربات الإسرائيلية في إيران، أسفرت عن مقتل 406 أشخاص على الأقل وإصابة 654 آخرين.

وقدم نشطاء منظمة هيومن رايتس ووتش واشنطن هذه الأرقام التي تغطي كامل إيران.


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