كشف مسؤولون إيرانيون عن أنواع الصواريخ التي استُخدمت في الهجوم الأخير على إسرائيل، ضمن عملية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 3"، ردا على الهجوم الإسرائيلي.





وأوضح المسؤولون لوكالة "فارس" أن الهجوم شمل صواريخ من طرازات "عماد" و"قادر" و"خيبر شكن"، والتي استهدفت مواقع حيوية في مدن مثل حيفا وتل أبيب.



وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة أن إيران استخدمت صواريخ فرط صوتية، يصعب على أنظمة الدفاع الجوي اعتراضها بسهولة. كما نشرت الوكالة الإيرانية على "تلغرام" لقطات من داخل الأراضي الإسرائيلية تُظهر سقوط الصواريخ على أهدافها بسرعة هائلة، رغم محاولات الدفاعات الجوية الإسرائيلية المتعددة الطبقات صد الهجوم.



وتداولت حسابات إيرانية مقاطع وصورا ساخرة تشبه سقوط الصواريخ بـ"هطول الأمطار"، حيث وزعت خرائط تُظهر توقعات "هطول الصواريخ" في أوقات مختلفة على تل أبيب.



وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية نفذت غارات على مواقع إيرانية، بالتزامن مع محاولاتها التصدي للهجوم الصاروخي.

وأسفرت المواجهات عن اندلاع حرائق في مستودعات نفط جنوب وغرب طهران، بينما اشتعلت النيران في منشآت بمدينة حيفا الإسرائيلية.