جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من حزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل عنصرا من حزب الله المدعوم من إيران، أمس الجمعة، بالقرب من منطقة برعشيت، بجنوب لبنان.

وجاء في البيان أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على إرهابي من حزب الله مما أدى إلى تصفيته"، حسب تعبير البيان.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الضحية ولم يعلق حزب الله على أعداد الضحايا في صفوفه منذ فترة طويلة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته البحرية هاجمت البنية التحتية العسكرية لحزب الله في منطقة الناقورة الجنوبية.

وتردد أن هذا الموقع كان تابعا لوحدة النخبة في "قوة الرضوان".