 إسرائيل تمدد حالة الطوارئ حتى 30 يونيو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تمدد حالة الطوارئ حتى 30 يونيو

هديل هلال
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 4:29 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 4:29 م

صدّقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، على تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، بتمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 30 يونيو الجاري.

وقبل قليل، شنت إيران هجومًا صاروخيًا جديدًا على إسرائيل، وذلك ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق صواريخ باليستية من جميع أنحاء إيران صوب إسرائيل.

من جانبها، أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس المحتلة وأسدود وعشرات المستوطنات.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله، إن «الجيش رصد إطلاق 50 صاروخًا من إيران باتجاه إسرائيل».

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق داخل الأراضي الإسرائيلية قبل دقائق، نتيجة رصد صواريخ أُطلقت من إيران.

وأضاف سلاح الجو الإسرائيلي أنه «يُجري عمليات اعتراض وضرب حيثما كان ذلك ضروريًا للقضاء على التهديد».

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