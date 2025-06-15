إنريكي: كأس العالم للأندية فرصة جديدة لإثبات الذات ونتطلع للقب

شدّد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أن التتويج بكأس العالم للأندية يعد تحديًا جديدًا لفريقه بعد موسم تاريخي توّجه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وفي تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، أشار إنريكي إلى أن البطولة العالمية تمثل تجربة مختلفة، موضحًا:"نحن هنا لأننا نؤمن بقدرتنا على الفوز. صحيح أننا بلغنا ذروة النجاح هذا الموسم، لكننا لا نكتفي، وسنقاتل لنختتم العام بلقب عالمي."

وتحدث المدرب الإسباني عن طبيعة اللقاء المقبل قائلاً:"أتلتيكو فريق صلب ويتمتع بتنظيم دفاعي قوي، أسلوبه مختلف عنّا تمامًا، لكننا درسنا كل التفاصيل. هدفنا هو تقديم كرة هجومية فعّالة وتحقيق نتيجة إيجابية."

كما علّق على الضغوط المرتبطة بالمباريات الكثيرة قائلاً:"نعرف أن الموسم طويل ومرهق، لكننا مستعدون ذهنيًا وبدنيًا. هذه البطولة لها طابع خاص، وتجري في أجواء مختلفة، ونحن متحمسون لها."